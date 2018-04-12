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В Україні почалося
карбування великих монет

В Україні почалося карбування великих монет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:18

В Україні почалося карбування великих монет

Пропонуємо до обговорення:
Монетний двір НБУ почав карбувати нові монети

Дивися повний текст В Україні почалося карбування великих монет.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:19

То то в Борисполе таможня слупила отправку в Гонконг 24 килограмма гривна. И всё по одной гривне новенькое.
Ratatui
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