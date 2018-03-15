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Укрпошта запустила
мобільний додаток

Укрпошта запустила мобільний додаток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:29

Укрпошта запустила мобільний додаток

Пропонуємо до обговорення:
Національний поштовий оператор "Укрпошта" анонсував запуск власного мобільного додатку.

Дивися повний текст Укрпошта запустила мобільний додаток.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:29

Додаток, який взагалі не має сенсу))
aaalena877
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:55

Re: Укрпошта запустила мобільний додаток

aaalena877 написав:Додаток, який взагалі не має сенсу))
Враховуючи що їх бот робить те саме то так
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Faceless
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