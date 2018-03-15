Національний поштовий оператор "Укрпошта" анонсував запуск власного мобільного додатку.
Дивися повний текст Укрпошта запустила мобільний додаток.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:29
Укрпошта запустила мобільний додаток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрпошта запустила мобільний додаток.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:55
Re: Укрпошта запустила мобільний додаток
Враховуючи що їх бот робить те саме то так
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Додано: Суб 14 кві, 2018 11:15
Когда в Укрпочте перестанут по 40 минут принимать посылку, ТТН которой оформлена заранее в личном кабинете, будет смысл во всем остальном
Додано: Суб 14 кві, 2018 19:07
А ещё у этих питекантропов нужно при оплате коммуналки ручкой квитанцию заполнять, а потом вдруг выясняется, что у них сканер "зеленой ручки не видит" : ) Какое там мобильное приложение!
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