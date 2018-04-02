Рейтинг найбагатших за підсумками 2017 року вкотре очолив Рінат Ахметов.
Дивися повний текст Рейтинг найбагатших українців за підсумками 2017 року.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:44
Рейтинг найбагатших українців за підсумками 2017 року
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Дивися повний текст Рейтинг найбагатших українців за підсумками 2017 року.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:44
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