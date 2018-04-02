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Рейтинг найбагатших українців
за підсумками 2017 року

Рейтинг найбагатших українців за підсумками 2017 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:44

Рейтинг найбагатших українців за підсумками 2017 року

Пропонуємо до обговорення:
Рейтинг найбагатших за підсумками 2017 року вкотре очолив Рінат Ахметов.

Дивися повний текст Рейтинг найбагатших українців за підсумками 2017 року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:44

что-то стыдливо умолчали про петюню?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:24

  Тракторист написав:что-то стыдливо умолчали про петюню?...


Про все его триллиарды?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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