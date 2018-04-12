|
|
|
В Україні залишається 130 районів, де немає жодної ОТГ -...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:03
Пропонуємо до обговорення:
В Україні залишається 130 районів, де немає жодної об'єднаної територіальної громади.
Дивися повний текст В Україні залишається 130 районів, де немає жодної ОТГ - Зубко
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81383
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:03
Рефлекторно прочитал в названии статьи "ОПГ" :-)
-
De Bil
-
-
- Повідомлень: 289
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|45
|
|
|14
|711
|
|
|8
|356
|
реклама
|