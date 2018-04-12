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В Україні залишається 130 районів,
де немає жодної ОТГ -...

В Україні залишається 130 районів, де немає жодної ОТГ -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:03

В Україні залишається 130 районів, де немає жодної ОТГ -...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні залишається 130 районів, де немає жодної об'єднаної територіальної громади.

Дивися повний текст В Україні залишається 130 районів, де немає жодної ОТГ - Зубко.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:03

Рефлекторно прочитал в названии статьи "ОПГ" :-)
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