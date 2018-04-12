В Україні залишається 130 районів, де немає жодної об'єднаної територіальної громади.
Дивися повний текст В Україні залишається 130 районів, де немає жодної ОТГ - Зубко.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:03
В Україні залишається 130 районів, де немає жодної ОТГ -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні залишається 130 районів, де немає жодної ОТГ - Зубко.
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