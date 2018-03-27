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Як позначиться на водіях нове рішення Кабміну про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:42
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив адвокат Вадим Володарський
Дивися повний текст Як позначиться на водіях нове рішення Кабміну про вилучення прав - експерт
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:42
Кто там в Европу хотел из тоталитаризма-януковизма ?
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