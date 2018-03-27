Про це заявив адвокат Вадим Володарський
Дивися повний текст Як позначиться на водіях нове рішення Кабміну про вилучення прав - експерт.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 21:42
Як позначиться на водіях нове рішення Кабміну про...
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Дивися повний текст Як позначиться на водіях нове рішення Кабміну про вилучення прав - експерт.
Додано: Суб 14 кві, 2018 13:32
Стаж вождения - это вообще ничего не значащая величина. Ведь один человек может за год накрутить и 50 тыс. км., а другой - как положил права в тумбочку так целый год и не доставал. В результате - стаж у них одинаковый, но навыки вождения - разные.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Нед 15 кві, 2018 07:36
Полностью согласен с Roman Tik. Самые страшные водители это "подснежники"!
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