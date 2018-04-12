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Аналітики спрогнозували
урожай зерна у 2018 році

Аналітики спрогнозували урожай зерна у 2018 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:32

Аналітики спрогнозували урожай зерна у 2018 році

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє SuperAgronom.com з посиланням на аналітика зернового ринку «УкрАгроКонсалт» Марину Сич.

Дивися повний текст Аналітики спрогнозували урожай зерна у 2018 році.
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