|
|
Аналітики спрогнозували урожай зерна у 2018 році
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:32
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє SuperAgronom.com з посиланням на аналітика зернового ринку «УкрАгроКонсалт» Марину Сич.
Дивися повний текст Аналітики спрогнозували урожай зерна у 2018 році
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81384
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама