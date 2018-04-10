Про це повідомляє SuperAgronom.com з посиланням на аналітика зернового ринку «УкрАгроКонсалт» Марину Сич.
Дивися повний текст Аналітики спрогнозували урожай зерна у 2018 році.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:32
Аналітики спрогнозували урожай зерна у 2018 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аналітики спрогнозували урожай зерна у 2018 році.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 22:32
Безумовно,вражає приріст врожаю зернових. Вражає.
Але більш вражає. що інтенсивно знищуються Чорноземи відсутністю сівозмін. Де Авторитетний голос Академії Аграрних наук?
Та і селянам від цих мільйонів тон достаються копійки. Все загрібають олігархи . а фермерство тормозиться...
Додано: Суб 14 кві, 2018 20:10
babusya1934, чому ви вирішили, що чорноземи знищуються? Ви це придумали?
Додано: Суб 14 кві, 2018 20:23
Вміст поживних речовин в українських чорноземах на сьогодні вже вдвічі нижчий, ніж в землях Західної Європи, де понад 150 років триває ера їх хімізації.
Таку інформацію озвучив під час парламентських слухань, присвячених земельній реформі в Україні, директор ННЦ "Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського" Святослав Балюк, повідомляє журнал з питань агробізнесу "Пропозиція".
За його словами, за останні 130 років чорноземи в Україні втратили 30-40% гумусу, тому вже перейшли до розряду грунтів із середньою родючістю. До того ж, з 26 млн га українського чорнозему не менш як 15 млн га перебувають у деградованому стані.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 15 кві, 2018 18:04
Ukrainian, а для чого ви піарите якогось невігласа, який робить ідіотські заяви про деградацію більшої половини українських чорноземів? При тому, що з цих деградованих чорноземів Україна зараз має 60+ мільйонів тонн зернових на рік, а в радянські часи 40 мільйонів тонн було фантастичним успіхом.
реклама
|