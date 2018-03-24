HMD Global оновила смартфон Nokia 3 до новітньої версії операційної системи і тепер практично всі смартфони компанії працюють під управлінням Android Oreo.
Дивися повний текст Бюджетний Nokia 3 отримав останню версію Android.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:58
Бюджетний Nokia 3 отримав останню версію Android
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Дивися повний текст Бюджетний Nokia 3 отримав останню версію Android.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:58
Жаль, что они не написали на сколько это сырая и недоделанно-глючная версия андроида.... А еще куча программ нормально не запускается. Т.к они АПИ чуть изменили... А СДК так вообще не работает нормально...
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