RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Бюджетний Nokia 3 отримав
останню версію Android

Бюджетний Nokia 3 отримав останню версію Android
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:58

Бюджетний Nokia 3 отримав останню версію Android

Пропонуємо до обговорення:
HMD Global оновила смартфон Nokia 3 до новітньої версії операційної системи і тепер практично всі смартфони компанії працюють під управлінням Android Oreo.

Дивися повний текст Бюджетний Nokia 3 отримав останню версію Android.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81383
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:58

Жаль, что они не написали на сколько это сырая и недоделанно-глючная версия андроида.... А еще куча программ нормально не запускается. Т.к они АПИ чуть изменили... А СДК так вообще не работает нормально...
civ
 
Повідомлень: 1442
З нами з: 29.02.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Платіжний сервіс Samsung Pay отримав інтеграцію з PayPal
R2 » Сер 11 кві, 2018 06:09
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 кві, 2018 06:09
fdv_touch
Nokia перевипустить ще один знаменитий телефон
R2 » Пон 09 кві, 2018 10:21
7 308
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 кві, 2018 20:40
chipmunk
Київський завод шампанських вин отримав 63 млн грн...
R2 » Суб 24 бер, 2018 18:08
3 191
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 02:50
antonivs3
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.