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Samsung випустив "смартфон"
для "правильних студентів"

Samsung випустив "смартфон" для "правильних студентів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 00:01

Samsung випустив "смартфон" для "правильних студентів"

Пропонуємо до обговорення:
У J2 Pro немає модулів для підтримки 2G або 3G, а також відсутня можливість підключення до мереж Wi-Fi.

Дивися повний текст Samsung випустив "смартфон" для "правильних студентів".
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