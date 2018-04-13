У J2 Pro немає модулів для підтримки 2G або 3G, а також відсутня можливість підключення до мереж Wi-Fi.
Дивися повний текст Samsung випустив "смартфон" для "правильних студентів".
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Додано: Суб 14 кві, 2018 00:01
Samsung випустив "смартфон" для "правильних студентів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Samsung випустив "смартфон" для "правильних студентів".
Додано: Суб 14 кві, 2018 08:25
зачем смартфону экран 5" если нету интернета ? А в интернете учиться нельзя ? бред ...
свинорыл
Додано: Суб 14 кві, 2018 18:11
Что за деб-ный перевод,по всей видимости.Телефон работает только в 4g но без интернета...5 дюймов экран и у правильных студентов нет интернета...и чему их учат в передовой Кореи работать в неестественных условиях? По моему переводчик чего-то не понял
Додано: Суб 14 кві, 2018 20:37
Ультрабюджетный смартфон по совсем небюджетной цене. Такой девайс для учащихся младших классов должен стоить максимум $50, чтобы не жалко было потерять или раздавить.
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