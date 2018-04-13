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Підрозділ Samsung помилково роздав акції на суму понад...
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Додано: Суб 14 кві, 2018 08:10
Пропонуємо до обговорення:
Одна з найбільших брокерських компаній Південної Кореї — Samsung Securities Co. — припустилася помилки в розрахунку зі своїми співробітниками, які одночасно є її акціонерами.
Дивися повний текст Підрозділ Samsung помилково роздав акції на суму понад 100 млрд доларів
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Додано: Суб 14 кві, 2018 08:10
Помилилася брокерська компанія, а покарання зазнають співробітники компанії, що продали свої акції...
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