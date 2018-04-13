RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підрозділ Samsung помилково
роздав акції на суму понад...

Підрозділ Samsung помилково роздав акції на суму понад...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 08:10

Підрозділ Samsung помилково роздав акції на суму понад...

Пропонуємо до обговорення:
Одна з найбільших брокерських компаній Південної Кореї — Samsung Securities Co. — припустилася помилки в розрахунку зі своїми співробітниками, які одночасно є її акціонерами.

Дивися повний текст Підрозділ Samsung помилково роздав акції на суму понад 100 млрд доларів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81385
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 08:10

Помилилася брокерська компанія, а покарання зазнають співробітники компанії, що продали свої акції...
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 17.03.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Samsung випустив "смартфон" для "правильних студентів"
R2 » Суб 14 кві, 2018 00:01
2 103
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 кві, 2018 08:25
yama
Samsung втрачає китайський ринок
R2 » П'ят 13 кві, 2018 06:46
1 59
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 06:46
antey1969
Платіжний сервіс Samsung Pay отримав інтеграцію з PayPal
R2 » Сер 11 кві, 2018 06:09
1 87
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 кві, 2018 06:09
fdv_touch
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55537)
14.04.2018 07:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.