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Експерти склали топ-10
найвитриваліших авто у світі

Експерти склали топ-10 найвитриваліших авто у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 08:25

Експерти склали топ-10 найвитриваліших авто у світі

Пропонуємо до обговорення:
Ці машини здатні пройти понад 320 тисяч км.

Дивися повний текст Експерти склали топ-10 найвитриваліших авто у світі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 08:26

В Украине, стоит только отъехать от Куйова, 90% машин ржут с этих пробегов
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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