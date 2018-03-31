Ці машини здатні пройти понад 320 тисяч км.
Дивися повний текст Експерти склали топ-10 найвитриваліших авто у світі.
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Додано: Суб 14 кві, 2018 08:25
Експерти склали топ-10 найвитриваліших авто у світі
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Дивися повний текст Експерти склали топ-10 найвитриваліших авто у світі.
Додано: Суб 14 кві, 2018 08:26
В Украине, стоит только отъехать от Куйова, 90% машин ржут с этих пробегов
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 14 кві, 2018 20:41
Те эксперды с нашими таксистами позабыли покалякать. Ланос бы опередили все эти хвалёные тачанки.
Додано: Суб 14 кві, 2018 20:54
Нашли чем удивить! У меня на фирме "Славута" пробежала почти 300 тыс. без капремонта, и выглядела как пробежавшая 100 тыс., так и продали.
А через два года на рынке я увидел её снова в продаже. Самое смешное, на ценнике был указан пробег 30 тыс. - якобы "стояла в гараже у старого деда".
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