RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Якість газу по регіонах
України (інфографіка)

Якість газу по регіонах України (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 15:33

Якість газу по регіонах України (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Інформація надходить з 65 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України.

Дивися повний текст Якість газу по регіонах України (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81390
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 15:33

в очередной раз поражает безграмотность авторов подобных статей: пишут "Результаты всех анализов физико-химических показателей", но приводят данные только по калорийности...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3443
З нами з: 06.08.08
Подякував: 179 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 19:59

а цена одна
Деньги
 
Повідомлень: 487
З нами з: 13.06.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 20:18

Все измерительные химико-аналитические лаборатории находятся на балансе Нафтогаза и ссориться с вышестоящим начальством, естественно, никогда не будут. Но чисто эмпирически, в марте газ был менее калорийным, чем в декабре-январе-феврале , т.к. расход на отопление в этом месяце увеличился почти на 20 % ( примерно 100 кубов !) и были проблемы с выпечкой хлеба.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 561
З нами з: 13.03.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:45

  warlamp написав:Все измерительные химико-аналитические лаборатории находятся на балансе Нафтогаза и ссориться с вышестоящим начальством, естественно, никогда не будут. Но чисто эмпирически, в марте газ был менее калорийным, чем в декабре-январе-феврале , т.к. расход на отопление в этом месяце увеличился почти на 20 % ( примерно 100 кубов !) и были проблемы с выпечкой хлеба.

проблема в марте была не в калорийности, а в давлении газа...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3443
З нами з: 06.08.08
Подякував: 179 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Газопровід в обхід України: Фінляндія видала всі дозволи...
R2 » Чет 12 кві, 2018 09:27
8 363
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 12:16
27661
Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну 1, 2
R2 » Чет 12 кві, 2018 11:12
13 724
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 11:06
сова
Порошенко оголосив про вихід України з СНД
R2 » Чет 12 кві, 2018 15:49
1 87
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 15:50
irey1
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
OTP Bank (5330)
14.04.2018 22:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.