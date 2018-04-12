Інформація надходить з 65 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України.
Дивися повний текст Якість газу по регіонах України (інфографіка).
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Додано: Суб 14 кві, 2018 15:33
Якість газу по регіонах України (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якість газу по регіонах України (інфографіка).
Додано: Суб 14 кві, 2018 15:33
в очередной раз поражает безграмотность авторов подобных статей: пишут "Результаты всех анализов физико-химических показателей", но приводят данные только по калорийности...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Суб 14 кві, 2018 20:18
Все измерительные химико-аналитические лаборатории находятся на балансе Нафтогаза и ссориться с вышестоящим начальством, естественно, никогда не будут. Но чисто эмпирически, в марте газ был менее калорийным, чем в декабре-январе-феврале , т.к. расход на отопление в этом месяце увеличился почти на 20 % ( примерно 100 кубов !) и были проблемы с выпечкой хлеба.
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:45
проблема в марте была не в калорийности, а в давлении газа...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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