Якість газу по регіонах України (інфографіка)

Додано: Суб 14 кві, 2018 15:33

в очередной раз поражает безграмотность авторов подобных статей: пишут "Результаты всех анализов физико-химических показателей", но приводят данные только по калорийности...

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