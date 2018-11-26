Інформація надходить з 65 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України.
Дивися повний текст Якість газу по регіонах України (інфографіка).
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Додано: Суб 14 кві, 2018 15:33
Якість газу по регіонах України (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якість газу по регіонах України (інфографіка).
Додано: Суб 14 кві, 2018 15:33
в очередной раз поражает безграмотность авторов подобных статей: пишут "Результаты всех анализов физико-химических показателей", но приводят данные только по калорийности...
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Додано: Суб 14 кві, 2018 20:18
Все измерительные химико-аналитические лаборатории находятся на балансе Нафтогаза и ссориться с вышестоящим начальством, естественно, никогда не будут. Но чисто эмпирически, в марте газ был менее калорийным, чем в декабре-январе-феврале , т.к. расход на отопление в этом месяце увеличился почти на 20 % ( примерно 100 кубов !) и были проблемы с выпечкой хлеба.
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:45
проблема в марте была не в калорийности, а в давлении газа...
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Додано: Нед 15 кві, 2018 08:33
Газ жуткий - весь красный, короче не газ а воздух закачанный в трубы иногда электрическая плита быстрее наберет теплоту (и то закрытого типа) чем типа газ....
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:09
Надо срочно ставить манометр и бомбить облгаз жалобами. Пусть делают перерасчёт.
Додано: Вів 17 кві, 2018 14:54
одного манометра будет не достаточно, так как расход газа кроме давления самого газа зависит ещё и от барометрического давления...
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Додано: Вів 04 гру, 2018 12:54
Караул! в 2017 в январе потратила на отопление 2-х комнатной квартиры 100 куб, а в 2018 в теплом ноябре, когда котел только на фитиле стоял пол-месяца, - 95 кубов (ноябрь прошлого года - 55 куб, на которые я и рассчитывала). За такое качество газа еще и цену подняли!!!
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