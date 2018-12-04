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Якість газу по регіонах
України (інфографіка)

Якість газу по регіонах України (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:19

Re: Якість газу по регіонах України (інфографіка)

  Juna написав:короче не газ а воздух закачанный в трубы


Який "воздух" ? Ви б вже давно підірвались, якби "воздух".
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:31

  ricardo написав:
  Juna написав:короче не газ а воздух закачанный в трубы


Який "воздух" ? Ви б вже давно підірвались, якби "воздух".


Есть два основных способа облапошить потребителя:
1. Снизить давление;
2. Снизить калорийность. Это «мокрый» газ, разбавление азотом, извлечение пропана и бутана.
Вы можете судиться с Газсбытом, получив заключение Госпотребстандарта по содержанию в вашем газе 17 компонентов. Это займёт 10 дней и обойдётся в 6 тыс гривен, плюс выезд специалиста с оборудованием - 500 грн. Цены домайданные, сейчас наверняка дороже.
http://argumentua.com/stati/kachestvo-g ... uvatelstva
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