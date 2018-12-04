Який "воздух" ? Ви б вже давно підірвались, якби "воздух".
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Додано: Сер 05 гру, 2018 14:19
Re: Якість газу по регіонах України (інфографіка)
Додано: Сер 05 гру, 2018 21:31
Есть два основных способа облапошить потребителя:
1. Снизить давление;
2. Снизить калорийность. Это «мокрый» газ, разбавление азотом, извлечение пропана и бутана.
Вы можете судиться с Газсбытом, получив заключение Госпотребстандарта по содержанию в вашем газе 17 компонентов. Это займёт 10 дней и обойдётся в 6 тыс гривен, плюс выезд специалиста с оборудованием - 500 грн. Цены домайданные, сейчас наверняка дороже.
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