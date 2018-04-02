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Goldman Sachs
спрогнозував курс гривні

Goldman Sachs спрогнозував курс гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 20:25

Goldman Sachs спрогнозував курс гривні

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний прогноз міститься в аналітичному огляді інвестбанку.

Дивися повний текст Goldman Sachs спрогнозував курс гривні.
R2
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А на кой этим аналитикам гривно? Или заказ от шоколадных?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 20:52

Американская инвесткомпания Goldman Sachs спрогонозировала курс гривны 32 UAH/USD в 2017 году. https://news.finance.ua/ru/news/-/379717/amerikanskaya-investkompaniya-goldman-sachs-sprogonozirovala-kurs-grivny-na-2016-2017-gg
Правдоруб
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:01

Заметил, что эти прогнозисты всегда "мыслят по тренду".
Если в тренде укрепляж - рисуют укрепляж в бесконечность.
С падением - точно так же.

Не заметил, чтоб они хоть раз угадывали
Всё IMHO
Вкладчик1234
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