Відповідний прогноз міститься в аналітичному огляді інвестбанку.
Дивися повний текст Goldman Sachs спрогнозував курс гривні.
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Додано: Суб 14 кві, 2018 20:25
Goldman Sachs спрогнозував курс гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Goldman Sachs спрогнозував курс гривні.
Додано: Суб 14 кві, 2018 20:52
Американская инвесткомпания Goldman Sachs спрогонозировала курс гривны 32 UAH/USD в 2017 году. https://news.finance.ua/ru/news/-/379717/amerikanskaya-investkompaniya-goldman-sachs-sprogonozirovala-kurs-grivny-na-2016-2017-gg
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:01
Заметил, что эти прогнозисты всегда "мыслят по тренду".
Если в тренде укрепляж - рисуют укрепляж в бесконечность.
С падением - точно так же.
Не заметил, чтоб они хоть раз угадывали
Всё IMHO
Додано: Нед 15 кві, 2018 08:22
Re: Goldman Sachs спрогнозував курс гривні
Ох рассмешили. Через 12 месяцев по 25, смотрите чтобы по 35 не было.
Додано: Нед 15 кві, 2018 17:20
И это ещё по самым оптимистичным прогнозам. Если перестанут вливать деньги в удержание курса, то многие очень сильно удивятся, как удивлялись после старта с курса Павосемь. Тогда тоже думали, что так вечно будет и что ЗВР бездонный.
Додано: Нед 15 кві, 2018 20:11
да ну, может в середине лета кратковременно на 25.5 и просядет, но к концу года под 30 без вариантов
Додано: Нед 15 кві, 2018 22:41
Курс к выборам будут держать кровь из носу. Похоже, что будет около 27, но нельзя исключать скачки до 30+.
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