Російський рубль девальвував після введення нових санкцій США.
Дивися повний текст Банкіри повідомили, як позначаться антиросійські санкції США на валютному ринку України.
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Додано: Суб 14 кві, 2018 20:37
Банкіри повідомили, як позначаться антиросійські санкції...
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Дивися повний текст Банкіри повідомили, як позначаться антиросійські санкції США на валютному ринку України.
Додано: Суб 14 кві, 2018 20:38
Смешно. Особенно про энергонезависимость. Эксперд грибочков походу откушал веселящих перед самым интервью.
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