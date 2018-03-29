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Банкіри повідомили, як позначаться
антиросійські санкції...

Банкіри повідомили, як позначаться антиросійські санкції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 20:37

Банкіри повідомили, як позначаться антиросійські санкції...

Пропонуємо до обговорення:
Російський рубль девальвував після введення нових санкцій США.

Дивися повний текст Банкіри повідомили, як позначаться антиросійські санкції США на валютному ринку України.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 20:38

Смешно. Особенно про энергонезависимость. Эксперд грибочков походу откушал веселящих перед самым интервью.
Ratatui
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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