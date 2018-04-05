Представники Нацполіції відвідали авіаційно-навчальний центр з підготовки пілотів цивільної та державної авіації України у Харкові.
Дивися повний текст Поліція має намір ловити злочинців за допомогою літаків.
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Додано: Суб 14 кві, 2018 21:38
Поліція має намір ловити злочинців за допомогою літаків
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Дивися повний текст Поліція має намір ловити злочинців за допомогою літаків.
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:38
Прискорений розвиток це добре. Але літаки - це вже перебор. Краще б поділилися грошима з Швидкою допомогою. І вчасно проіндексовували зарплати співробітникам поліції, так як з'являється тендендія до відродження хабарництва.
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