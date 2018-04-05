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Поліція має намір ловити
злочинців за допомогою літаків

Поліція має намір ловити злочинців за допомогою літаків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:38

Поліція має намір ловити злочинців за допомогою літаків

Пропонуємо до обговорення:
Представники Нацполіції відвідали авіаційно-навчальний центр з підготовки пілотів цивільної та державної авіації України у Харкові.

Дивися повний текст Поліція має намір ловити злочинців за допомогою літаків.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:38

Прискорений розвиток це добре. Але літаки - це вже перебор. Краще б поділилися грошима з Швидкою допомогою. І вчасно проіндексовували зарплати співробітникам поліції, так як з'являється тендендія до відродження хабарництва.
gost999
 
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