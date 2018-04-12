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Трудові мігранти цього року
перекажуть до України...

Трудові мігранти цього року перекажуть до України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 08:18

Трудові мігранти цього року перекажуть до України...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб.

Дивися повний текст Трудові мігранти цього року перекажуть до України близько 9 млрд доларів.
R2
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Теперь нужно придумать как эти деньги выманить у людей и распилить.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 09:09

  R2 написав:
Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб.

Трудові мігранти цього року перекажуть до України близько 9 млрд доларів.

На чужой перевод не разевай роток!
Всё IMHO
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