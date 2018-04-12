Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб.
Дивися повний текст Трудові мігранти цього року перекажуть до України близько 9 млрд доларів.
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Додано: Нед 15 кві, 2018 08:18
Трудові мігранти цього року перекажуть до України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трудові мігранти цього року перекажуть до України близько 9 млрд доларів.
Додано: Нед 15 кві, 2018 09:09
На чужой перевод не разевай роток!
Всё IMHO
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