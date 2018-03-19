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За 2017 рік підприємці збільшили
використання касових...

За 2017 рік підприємці збільшили використання касових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 08:29

За 2017 рік підприємці збільшили використання касових...

Пропонуємо до обговорення:
За результатами перевірок підприємців оштрафували на 387 млн грн, що на 25% більше торішнього показника.

Дивися повний текст За 2017 рік підприємці збільшили використання касових апаратів - ДФС.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 08:29

Конечно выручка растет. Инфляция и курс доллара. Не растет зато порог при котором требуют кассовый аппарат устанавливать. А должен быть привязан к минималке. В три раза больше налога должны заплатить, значит и выручка должна быть в три раза больше до установки рро.
p_a_l
 
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