За результатами перевірок підприємців оштрафували на 387 млн грн, що на 25% більше торішнього показника.
Дивися повний текст За 2017 рік підприємці збільшили використання касових апаратів - ДФС.
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Додано: Нед 15 кві, 2018 08:29
За 2017 рік підприємці збільшили використання касових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 2017 рік підприємці збільшили використання касових апаратів - ДФС.
Додано: Нед 15 кві, 2018 08:29
Конечно выручка растет. Инфляция и курс доллара. Не растет зато порог при котором требуют кассовый аппарат устанавливать. А должен быть привязан к минималке. В три раза больше налога должны заплатить, значит и выручка должна быть в три раза больше до установки рро.
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