Про це повідомив віце-прем'єр-міністр.
Дивися повний текст Розенко розповів, скільки українців отримали понад 1000 гривень надбавки до пенсії.
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Додано: Нед 15 кві, 2018 08:34
Розенко розповів, скільки українців отримали понад 1000...
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Дивися повний текст Розенко розповів, скільки українців отримали понад 1000 гривень надбавки до пенсії.
Додано: Нед 15 кві, 2018 09:04
Как-то стоял в очереди в Ощаде - перед мной пенсионер-алкаш получал пенсию - 9500 грн! Я конечно понимаю, что чужие деньги считать нехорошо, но за чей счёт банкет? Сейчас для многих работающих это недосягаемая ЗП, а тут пенсионерам повышают.
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