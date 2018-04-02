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Розенко розповів, скільки
українців отримали понад 1000...

Розенко розповів, скільки українців отримали понад 1000...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 08:34

Розенко розповів, скільки українців отримали понад 1000...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр.

Дивися повний текст Розенко розповів, скільки українців отримали понад 1000 гривень надбавки до пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 08:34

а опять нашим фигу дали - кому оин повышают дармоедам чтоли?
Juna
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 09:04

  Juna написав:а опять нашим фигу дали - кому оин повышают дармоедам чтоли?

Как-то стоял в очереди в Ощаде - перед мной пенсионер-алкаш получал пенсию - 9500 грн! Я конечно понимаю, что чужие деньги считать нехорошо, но за чей счёт банкет? Сейчас для многих работающих это недосягаемая ЗП, а тут пенсионерам повышают.
BIGor
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