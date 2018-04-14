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Розенко розповів, скільки українців отримали понад 1000...
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Додано: Нед 15 кві, 2018 08:34
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр.
Дивися повний текст Розенко розповів, скільки українців отримали понад 1000 гривень надбавки до пенсії
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R2
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Додано: Нед 15 кві, 2018 08:34
а опять нашим фигу дали - кому оин повышают дармоедам чтоли?
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Juna
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Додано: Нед 15 кві, 2018 09:04
Juna написав:
а опять нашим фигу дали - кому оин повышают дармоедам чтоли?
Как-то стоял в очереди в Ощаде - перед мной пенсионер-алкаш получал пенсию - 9500 грн! Я конечно понимаю, что чужие деньги считать нехорошо, но за чей счёт банкет? Сейчас для многих работающих это недосягаемая ЗП, а тут пенсионерам повышают.
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BIGor
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Додано: Нед 15 кві, 2018 10:46
Рева ты лучше расскажи сколько пенсионеров получили прибавку в 40и 50 гривен. И как вы неправильно распределяете пенсии! Иобворовываете народ!
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serega-bulgaokv
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Додано: Нед 15 кві, 2018 13:11
BIGor написав: Juna написав:
а опять нашим фигу дали - кому оин повышают дармоедам чтоли?
Как-то стоял в очереди в Ощаде - перед мной пенсионер-алкаш получал пенсию - 9500 грн! Я конечно понимаю, что чужие деньги считать нехорошо, но за чей счёт банкет? Сейчас для многих работающих это недосягаемая ЗП, а тут пенсионерам повышают.
У ментов пенсии меньше. Может за несколько месяцев снимал? Хотя сбушники такие получают.
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p_a_l
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Додано: Нед 15 кві, 2018 16:51
а у 100% знакомых мне лично пенсионеров надбавка к пенсии была меньше 200 грн.
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Тракторист
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Додано: Нед 15 кві, 2018 18:44
p_a_l написав: BIGor написав: Juna написав:
а опять нашим фигу дали - кому оин повышают дармоедам чтоли?
Как-то стоял в очереди в Ощаде - перед мной пенсионер-алкаш получал пенсию - 9500 грн! Я конечно понимаю, что чужие деньги считать нехорошо, но за чей счёт банкет? Сейчас для многих работающих это недосягаемая ЗП, а тут пенсионерам повышают.
У ментов пенсии меньше. Может за несколько месяцев снимал? Хотя сбушники такие получают.
Человек в субботу в 10 утра уже под мухой - такие люди явно не держат деньги более 1 дня.
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BIGor
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Додано: Нед 15 кві, 2018 21:55
Из моих знакомых пенсионеров все получили надбавки более 500, а кое-кто и около 2000.
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vladvlas
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Додано: Пон 16 кві, 2018 04:34
BIGor написав: Juna написав:
а опять нашим фигу дали - кому оин повышают дармоедам чтоли?
Как-то стоял в очереди в Ощаде - перед мной пенсионер-алкаш получал пенсию - 9500 грн! Я конечно понимаю, что чужие деньги считать нехорошо, но за чей счёт банкет? Сейчас для многих работающих это недосягаемая ЗП, а тут пенсионерам повышают.
А я знаю у соседа по дому такая пенсия. Правда не алкаш,42 года подземного стажа, инвалид-силикозник. Кто хочет может позавидовать.Хотя на мой взгляд завидовать нечему ,("куски лёгких "выкашливает ).
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Дядя Дима
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