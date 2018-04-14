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Розенко розповів, скільки українців отримали понад 1000...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 кві, 2018 08:40
дикий написав:“Мы не перечисляли пенсии ни бывшим чиновникам, ни бывшим депутатам, ни бывшим прокурорам, ни бывшим судьям. Их эта пенсионная реформа не касалась”,
А нафига к 200000 еще каких то 5000, дразнить народ? ну подумаешь лишний раз внучата с конфетками пролетят
Откуда вы взяли 200 000?
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