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У Мексиці виграний у лотерею
автомобіль сховали під...

У Мексиці виграний у лотерею автомобіль сховали під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 11:37

У Мексиці виграний у лотерею автомобіль сховали під...

Пропонуємо до обговорення:
У місті Охінага, штат Чіуауа, Мексика, провели розіграш нового автомобіля, який потім закопали в землю.

Дивися повний текст У Мексиці виграний у лотерею автомобіль сховали під землею на 50 років.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 11:37

Ты смотри как забавно поиздевались над лохами, да... человек покупающий лотерейные билеты это диагноз.
adikali
 
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