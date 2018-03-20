У місті Охінага, штат Чіуауа, Мексика, провели розіграш нового автомобіля, який потім закопали в землю.
Дивися повний текст У Мексиці виграний у лотерею автомобіль сховали під землею на 50 років.
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Додано: Нед 15 кві, 2018 11:37
У Мексиці виграний у лотерею автомобіль сховали під...
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Дивися повний текст У Мексиці виграний у лотерею автомобіль сховали під землею на 50 років.
Додано: Нед 15 кві, 2018 11:37
Ты смотри как забавно поиздевались над лохами, да... человек покупающий лотерейные билеты это диагноз.
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