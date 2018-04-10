Купівельна спроможність людей з невеликими доходами за рік зменшилася на 17%.
Дивися повний текст Незважаючи на зростання "мінімалки", за рік купівельна спроможність зменшилася.
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Додано: Нед 15 кві, 2018 12:19
Незважаючи на зростання "мінімалки", за рік купівельна...
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Дивися повний текст Незважаючи на зростання "мінімалки", за рік купівельна спроможність зменшилася.
Додано: Нед 15 кві, 2018 17:35
У нас в правительстве работают уникальные профессионалы. Уже 4 года повышают людям соцстандарты, а реальная покупательная способность падает. Карманы не порвутся?
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