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Незважаючи на зростання
"мінімалки", за рік купівельна...

Незважаючи на зростання "мінімалки", за рік купівельна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 12:19

Незважаючи на зростання "мінімалки", за рік купівельна...

Пропонуємо до обговорення:
Купівельна спроможність людей з невеликими доходами за рік зменшилася на 17%.

Дивися повний текст Незважаючи на зростання "мінімалки", за рік купівельна спроможність зменшилася.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 17:35

У нас в правительстве работают уникальные профессионалы. Уже 4 года повышают людям соцстандарты, а реальная покупательная способность падает. Карманы не порвутся?
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:52

Даже не ожидал увидеть такую новость на портале.
Обычно сплошной поток сладких перемог, а тут такое :-)
Всё IMHO
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