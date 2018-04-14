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Білорусь буде поставляти
дизпальне Україні по Дніпру

Білорусь буде поставляти дизпальне Україні по Дніпру
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 13:30

Білорусь буде поставляти дизпальне Україні по Дніпру

Пропонуємо до обговорення:
Навесні Білорусь почне поставляти дизпальне в Україну

Дивися повний текст Білорусь буде поставляти дизпальне Україні по Дніпру.
R2
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Мда, объемы настолько колоссальны, что несомненно требуют статьи в СМИ.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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