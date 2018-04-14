Навесні Білорусь почне поставляти дизпальне в Україну
Дивися повний текст Білорусь буде поставляти дизпальне Україні по Дніпру.
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Додано: Нед 15 кві, 2018 13:30
Білорусь буде поставляти дизпальне Україні по Дніпру
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Білорусь буде поставляти дизпальне Україні по Дніпру.
Додано: Нед 15 кві, 2018 13:30
Мда, объемы настолько колоссальны, что несомненно требуют статьи в СМИ.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Нед 15 кві, 2018 15:48
Білорусь буде поставляти дизпальне Україні по Дніпру.
И все вроде бы нормально. Кроме одного момента.
То, что в Киев по Днепру - тут нет сомнения. Но, Мозырь то стоит на реке Припять И большая часть пути там именно по реке Припять, да в основном через Чернобыльскую Зону. Интересно, как они собрались глубину фарватера поддерживать, если там десятки лет никто не занимался дноуглублением и соответственно радиоактивного ила на дне там метрами?
А река Днепр - это немного в другую сторону.
Хотя бы карту открыли "инструкторы".
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