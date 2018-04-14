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Білорусь буде поставляти
дизпальне Україні по Дніпру

Білорусь буде поставляти дизпальне Україні по Дніпру
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 13:30

Білорусь буде поставляти дизпальне Україні по Дніпру

Пропонуємо до обговорення:
Навесні Білорусь почне поставляти дизпальне в Україну

Дивися повний текст Білорусь буде поставляти дизпальне Україні по Дніпру.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 13:30

Мда, объемы настолько колоссальны, что несомненно требуют статьи в СМИ.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 13:41

А обратно - арбузы
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 15:48

Білорусь буде поставляти дизпальне Україні по Дніпру.

И все вроде бы нормально. Кроме одного момента.
То, что в Киев по Днепру - тут нет сомнения. Но, Мозырь то стоит на реке Припять 8) И большая часть пути там именно по реке Припять, да в основном через Чернобыльскую Зону. Интересно, как они собрались глубину фарватера поддерживать, если там десятки лет никто не занимался дноуглублением и соответственно радиоактивного ила на дне там метрами?

А река Днепр - это немного в другую сторону.

Хотя бы карту открыли "инструкторы".
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 16:13

Вы бы видели по каким речушкам в Польше грузы тягают...
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 19:23

EKO А кто Вам сказал, что грузить будут в Мозыре?
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 19:25

RomanTik Да требуют. Ты же заметил?
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 00:22

  sergnemo68 написав:RomanTik Да требуют. Ты же заметил?

так чего мелочиться - давайте писать про каждый бензовоз - тогда количество перемог станет еще выше.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 03:23

  sergnemo68 написав:EKO А кто Вам сказал, что грузить будут в Мозыре?

Ну как бы логично. Завод же в Мозыре. А какие еще варианты там есть? Думаете в Лоеве? :mrgreen: Или через какой нибудь белоруский "роттердам" как антрацит?
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 13:44

очень удобно, не нужно придумывать как соляру водой разбавлять...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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