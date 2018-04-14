Білорусь буде поставляти дизпальне Україні по Дніпру

Если тебя корежит от положительных новостей - просто не читай их. Читай лишнехромосомную прессу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:30
Если тебя корежит от положительных новостей - просто не читай их. Читай лишнехромосомную прессу.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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