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Білорусь буде поставляти
дизпальне Україні по Дніпру

Білорусь буде поставляти дизпальне Україні по Дніпру
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:30

  RomanTik написав:
  sergnemo68 написав:RomanTik Да требуют. Ты же заметил?

так чего мелочиться - давайте писать про каждый бензовоз - тогда количество перемог станет еще выше.


Если тебя корежит от положительных новостей - просто не читай их. Читай лишнехромосомную прессу.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1798
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