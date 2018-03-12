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У Латвії встановлюють електронні дорожні знаки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 кві, 2018 14:15
Пропонуємо до обговорення:
До осені цього року на шосе Via Baltica в Латвії встановлять сучасне електронне шляхове обладнання.
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Додано: Нед 15 кві, 2018 14:15
А в Україні навіть доріг нема, не те щоб знаки, та ще і електронні.
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