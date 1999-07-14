Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?

Додано: Нед 22 кві, 2018 10:38

Это всё верно, но дьявол кроется в деталях, так как

само понятие БАНКОВСКИЕ МЕТАЛЛЫ у нас толкуется по разному.

Несколько лет назад я сдавал слитки в НБУ. Половину приняли как банковский металл, половину как лом. Слитки были все Аргор, в пластиковой упаковке.

Оказывается, по внутренней инструкции НБУ, слитки, вес которых не соответствует заявленному, уже не есть банковский металл, а есть лом. И расходные квитанции я получил с 2-мя формулировками, потому что вес нескольких слитков оказался меньше указанного на клейме производителя всего на 0.002 гр.

Написали так - Лом(повреждённый мерный слиток). Хотя он был в идеальном состоянии.

В то время в НК был спец.пункт, на основании которого освобождались от любых налогов все те, кто сдавал золото именно в НБУ. Поэтому я и не заморачивался этим. Да и потери в цене там были небольшие. Сейчас этот пункт отменили.

Поэтому сейчас всё зависит от того, с какой формулировкой купит банк этот слиток. Это важно. Если как банковский металл, то это хорошо. Если как лом, тогда вступает в силу:

164.2.18. дохід, отриманий платником податку за зданий (проданий) ним брухт дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України.

Під час виплати доходів за зданий (проданий) платником податку брухт дорогоцінних металів особа, яка його закуповує, вважається податковим агентом та зобов'язана утримати податок із суми такої виплати за ставкою, встановленою цим розділом;





И ещё. Не все золотые слитки признаются банковским металлом.

А только те, которые изготовлены аффинажными компаниями, зарегистрированными Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (LBMA).



Ну да это уже детали....