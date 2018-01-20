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Біологи зрозуміли призначення сміттєвої ДНК
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 кві, 2018 16:27
Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з Інституту наук про життя при Університеті Мічигану і Медичного інституту Говарда Х'юза визначили, як сателітна ДНК, яка вважалася сміттєвою ДНК, відіграє найважливішу роль в збірці геному.
Дивися повний текст Біологи зрозуміли призначення сміттєвої ДНК
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Додано: Нед 15 кві, 2018 16:27
Не дописали. Зацікавило, знайшов - http://techno.bigmir.net/discovery/1601289-Biologi-ponjali-naznachenie-musornoj-DNK
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Додано: Нед 15 кві, 2018 17:30
С мусорной ДНК рождаются все мусора! : )
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