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Біологи зрозуміли призначення сміттєвої ДНК
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 кві, 2018 16:27
Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з Інституту наук про життя при Університеті Мічигану і Медичного інституту Говарда Х'юза визначили, як сателітна ДНК, яка вважалася сміттєвою ДНК, відіграє найважливішу роль в збірці геному.
Дивися повний текст Біологи зрозуміли призначення сміттєвої ДНК
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Додано: Нед 15 кві, 2018 16:27
Не дописали. Зацікавило, знайшов - http://techno.bigmir.net/discovery/1601289-Biologi-ponjali-naznachenie-musornoj-DNK
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Додано: Нед 15 кві, 2018 17:30
С мусорной ДНК рождаются все мусора! : )
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Додано: Нед 15 кві, 2018 21:10
а чего только кусок статьи разместили?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 16 кві, 2018 10:02
Ну вот, теперь ожидайте оружия которое будет делать людей бесплодными для регулирования численности населения на планете Земля)))
ИМХО
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Juna
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Додано: Пон 16 кві, 2018 12:33
Juna написав:
Ну вот, теперь ожидайте оружия которое будет делать людей бесплодными для регулирования численности населения на планете Земля))) ИМХО
ой, да зачем то оружие нужно? лекарства с замаскированной побочкой - дешево и сердито.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 13:47
Это не мусор, а данные для цифровой коррекции, нечто типа кодов Рида-Соломона, но реализованных на биологическом уровне.
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