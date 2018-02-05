В Україні незабаром можуть провести масштабну амністію незареєстрованого майна.
Дивися повний текст Поверніть гроші: українцям пропонують амністувати капітали - всі умови.
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Додано: Нед 15 кві, 2018 17:42
Поверніть гроші: українцям пропонують амністувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поверніть гроші: українцям пропонують амністувати капітали - всі умови.
Додано: Нед 15 кві, 2018 17:42
Вероятность успеха подобного мероприятия =0, т.к. доверие к государству также нулевое.
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