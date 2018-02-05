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Поверніть гроші: українцям
пропонують амністувати...

Поверніть гроші: українцям пропонують амністувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 17:42

Поверніть гроші: українцям пропонують амністувати...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні незабаром можуть провести масштабну амністію незареєстрованого майна.

Дивися повний текст Поверніть гроші: українцям пропонують амністувати капітали - всі умови.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 17:42

Вероятность успеха подобного мероприятия =0, т.к. доверие к государству также нулевое.
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 19:34

пусть сначала петр мальдивский вернёт всё из офшоров, а уж потом и мы подтянемся...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 19:59

  De Bil написав:Вероятность успеха подобного мероприятия =0, т.к. доверие к государству также нулевое.


Чуть ниже.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 20:35

Повеселили кабинетные фантазеры : )
ASDF
 
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