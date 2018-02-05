В Україні незабаром можуть провести масштабну амністію незареєстрованого майна.
Дивися повний текст Поверніть гроші: українцям пропонують амністувати капітали - всі умови.
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Додано: Нед 15 кві, 2018 17:42
Поверніть гроші: українцям пропонують амністувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поверніть гроші: українцям пропонують амністувати капітали - всі умови.
Додано: Нед 15 кві, 2018 17:42
Вероятность успеха подобного мероприятия =0, т.к. доверие к государству также нулевое.
Додано: Нед 15 кві, 2018 19:34
пусть сначала петр мальдивский вернёт всё из офшоров, а уж потом и мы подтянемся...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Нед 15 кві, 2018 19:59
Додано: Нед 15 кві, 2018 21:05
веселят диванные эксперты, а легализировать по 2.5% нажитое непосильным трудом, думаю найдется немало желающих, правда это будут не сами коррупционеры, а их родственники
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 15 кві, 2018 21:51
2.5% за можливість легалізувати нетрудові доходи - це взагалі халява. Бажаючих буде стояти черга з Києва до Одеси, зважаючи на те, що ці гроші більшості з них дісталися з мінімальними зусиллями. Easy come - easy go.
Додано: Пон 16 кві, 2018 08:07
Додано: Пон 16 кві, 2018 08:53
. Подробнее информацией кто владеет?
А если более 1 млн.? Кто замарачивается ради 1 млн.?
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:08
Re: Поверніть гроші: українцям пропонують амністувати...
Опять в выигрыше миллионеры-миллиардеры. Закон то снова для самих себя напечатали.
Какие жуткие условия это капец.
Кстати, они еще хотели не давно чтоб те кто занимается рукоделием - не цеха да вы что дома на домашней машинке на вязании на пальцах - подали им свой адрес, вплоть до биографии и состава семьи. А зачем - не понятно какой-то реестр... ну теперь понятно зачем. РУКОДЕЛИЕ! даже не бизнес.
Никто ничего подавать никуда не будет. В нормальной стране творчество спонсируют а не пытаются доить последнее, убыточно оно почти всегда.
Мне еще интересно как они будут отличать... мм... эту, что криминал а что нет?
Типа бабка надвое сказала.
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