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Поверніть гроші: українцям
пропонують амністувати...

Поверніть гроші: українцям пропонують амністувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 17:42

Поверніть гроші: українцям пропонують амністувати...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні незабаром можуть провести масштабну амністію незареєстрованого майна.

Дивися повний текст Поверніть гроші: українцям пропонують амністувати капітали - всі умови.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 17:42

Вероятность успеха подобного мероприятия =0, т.к. доверие к государству также нулевое.
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 19:34

пусть сначала петр мальдивский вернёт всё из офшоров, а уж потом и мы подтянемся...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 19:59

  De Bil написав:Вероятность успеха подобного мероприятия =0, т.к. доверие к государству также нулевое.


Чуть ниже.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 20:35

Повеселили кабинетные фантазеры : )
ASDF
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 21:05

веселят диванные эксперты, а легализировать по 2.5% нажитое непосильным трудом, думаю найдется немало желающих, правда это будут не сами коррупционеры, а их родственники :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 21:51

2.5% за можливість легалізувати нетрудові доходи - це взагалі халява. Бажаючих буде стояти черга з Києва до Одеси, зважаючи на те, що ці гроші більшості з них дісталися з мінімальними зусиллями. Easy come - easy go.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 08:07

  trololo написав:правда это будут не сами коррупционеры, а их родственники :)

Очень многочисленные ;). Но ни в коем случае не сами виновники торжества.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 08:53

Сплата суб’єктом декларування податкового зобов’язання за об’єкти, щодо яких подається добровільна декларація, здійснюється відповідно до пункту 49 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України
. Подробнее информацией кто владеет?
всього 2,5% для всього майна і коштів в сумі до 1 млн. грн.
А если более 1 млн.? Кто замарачивается ради 1 млн.?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:08

Re: Поверніть гроші: українцям пропонують амністувати...

Опять в выигрыше миллионеры-миллиардеры. Закон то снова для самих себя напечатали.
Какие жуткие условия это капец.
Кстати, они еще хотели не давно чтоб те кто занимается рукоделием - не цеха да вы что дома на домашней машинке на вязании на пальцах - подали им свой адрес, вплоть до биографии и состава семьи. А зачем - не понятно какой-то реестр... ну теперь понятно зачем. РУКОДЕЛИЕ! даже не бизнес.
Никто ничего подавать никуда не будет. В нормальной стране творчество спонсируют а не пытаются доить последнее, убыточно оно почти всегда.

Мне еще интересно как они будут отличать... мм... эту, что криминал а что нет? :roll:
Типа бабка надвое сказала.
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