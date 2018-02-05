Поверніть гроші: українцям пропонують амністувати...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:39
А чому саме 2,5%? Не 25 чи 0,25%? А ще краще -2,5%, давайте ще доплатимо благадєтєлям
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:58
Так, внесенные в декларацию миллионы авторы предлагают облагать налогом в те же 2,5%. Но только при условии, что все до копейки владельцы внесут в банк на счет на срок не менее 3-х месяцев. С этой целью они даже намерены ̶о̶б̶я̶з̶а̶т̶ь̶ создать банки на эти 3 месяца
Додано: Пон 16 кві, 2018 12:59
Я посмотрел этот документ, но не встретил инфо. по % и сумме. Может кто-то подскажет, где можно увидеть цифры?
Зараз переглядають цей форум: Pegasmaster і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|