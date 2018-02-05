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Поверніть гроші: українцям
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Поверніть гроші: українцям пропонують амністувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:39

А чому саме 2,5%? Не 25 чи 0,25%? А ще краще -2,5%, давайте ще доплатимо благадєтєлям
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:58

  Molchyn написав:
Сплата суб’єктом декларування податкового зобов’язання за об’єкти, щодо яких подається добровільна декларація, здійснюється відповідно до пункту 49 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України
. Подробнее информацией кто владеет?
всього 2,5% для всього майна і коштів в сумі до 1 млн. грн.
А если более 1 млн.? Кто замарачивается ради 1 млн.?

Так, внесенные в декларацию миллионы авторы предлагают облагать налогом в те же 2,5%. Но только при условии, что все до копейки владельцы внесут в банк на счет на срок не менее 3-х месяцев. С этой целью они даже намерены ̶о̶б̶я̶з̶а̶т̶ь̶ создать банки на эти 3 месяца :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:59

Я посмотрел этот документ, но не встретил инфо. по % и сумме. Может кто-то подскажет, где можно увидеть цифры? :mrgreen:
Molchyn
 
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