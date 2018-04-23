Поверніть гроші: українцям пропонують амністувати...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 09:39
А чому саме 2,5%? Не 25 чи 0,25%? А ще краще -2,5%, давайте ще доплатимо благадєтєлям
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:58
Так, внесенные в декларацию миллионы авторы предлагают облагать налогом в те же 2,5%. Но только при условии, что все до копейки владельцы внесут в банк на счет на срок не менее 3-х месяцев. С этой целью они даже намерены ̶о̶б̶я̶з̶а̶т̶ь̶ создать банки на эти 3 месяца
Додано: Пон 16 кві, 2018 12:59
Я посмотрел этот документ, но не встретил инфо. по % и сумме. Может кто-то подскажет, где можно увидеть цифры?
Додано: Пон 16 кві, 2018 17:43
А какой смысл что-то легализировать если все равно всем пофигу, да и механизмов взять за одно место по сути нет.
Додано: Нед 13 тра, 2018 14:23
Ну что,опять чиновники и ворьё проталкивают закон под себя.Почему его могут не принять?МВФ может не позволить.Как не странно,в данном случае,согласен с МВФ.Правильно ли узаконить всё непосильно наворованное?Думаю,нет.Тут ещё есть один интересный момент.Так как у нас феодальный строй,то проблемы с декларацией возникнут как раз у пересичных,к феодалам,несмотря на их суммы,вопросов как раз не будет.То есть,формально,закон будет один для всех,но вопросы будут не ко всем,это нужно уже сейчас понимать.Разве есть сейчас вопросы к чинушам после е-декларирования?Конечно,нет...
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